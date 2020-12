Костанайцев просят высказать идеи по дорожной инфраструктуре

March 2, 2016 — Ingleton, Yorkshire, UK — Ingleton UK. Drivers faced treacherous conditions on the roads around Ingleton in the Yorkshire Dales this morning after last night’s heavy snow fall. (Credit Image: В© Andrew Mccaren/London News Pictures via ZUMA Wire)

Департамент полиции решил обратиться к жителям Костаная, чтобы выяснить их мнение о состоянии дорожно-транспортной инфраструктуры города. Сотрудников интересуют сведения о проблемных участках, как на дорогах, так и во дворах. Кроме того, полицейские призывают жителей поделиться своими предложениями по улучшению городской инфраструктуры, передает alau.kz Автомобилисты и пешеходы не редко сталкиваются с проблемами на дороге. Но только часть из них связана с нерадивыми водителями, нарушающими ПДД. Неудобство порой могут доставить загруженность улиц или отсутствие необходимых дорожных знаков и разметки. Жалобы и сетования водителей нередко остаются просто на словах или в комментариях соц.сетей. Но теперь сотрудники дорожной полиции призывают жителей делиться своим мнением и сообщать о том, где они сталкиваются с дорожными проблемами чаще всего. «Ежемесячно мы проводили прием на дороге, где жители города обращались по улучшению организации дорожного движения. С введением карантина мы решили организовать опрос через социальную сеть»,- пояснил Магжан Олжабай, старший госавтоинспектор ОДТИ ОАП УП города Костанай. Виртуальный опрос полностью посвящен городской инфраструктуре. Дополнительные дорожные знаки, загруженные перекрестки, проблемы выезда во дворах — вот то, что в первую очередь интересует сотрудников дорожной полиции. По их словам ответы костанайцев на эти вопросы в будущем позволят улучшить положение в областном центре и исправить ряд существующих проблем. Пока же ведомство выстраивает попутные планы на следующий год, которые также касаются дорожной инфраструктуры. «На 2021 год у нас планируется установка новых светофорных объектов. По Дощанова-Летунова, Маяковского-Фролова, Абая-Лермонтова, Каирбекова-Шевченко, Баймагамбетова-Комарова, Бородина-Пушкина и Бородина-Складская»,- сообщил Магжан Олжабай. Установка светофоров на этих перекрестках будет происходить без привязки к городским дорожно-транспортным происшествиям. Инфраструктуру города стараются улучшить в целом. Помимо этого, сотрудники полиции сообщили, что возведения еще одного надземного перехода в городе, такого как по проспекту Назарбаева, в будущем году не планируется. Ранее рассматривались планы об установке такого перехода по проспекту Абая близ автовокзала. Свои предложения по улучшению городской инфраструктуры жители Костаная могут оставить в комментариях к посту на странице ведомства в социальной сети. Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку. COVID-2019 в Казахстане 107262 - зарегистрированно 101877 - выздоровевших 1671 - летальных случаев 3463 - в Костанайской области