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Застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области

— Сегодня, 09:45
Изображение для новости: Застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области

Фото взято с сайта lift.kz

Спасатели МЧС освободили детей из застрявшего лифта, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

В Рудном в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 г.р. На место незамедлительно прибыли спасатели МЧС.

С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали испуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.

МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:

  • не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
  • свяжитесь с диспетчером;
  • не нажимайте на все кнопки;
  • не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
    используйте все каналы связи.


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