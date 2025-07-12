Минувшей ночью в Костанайской области в Фёдоровском районе между сёлами Банновка и Цабелевка, женщина 1971...
Спасатели МЧС освободили детей из застрявшего лифта, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
В Рудном в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 г.р. На место незамедлительно прибыли спасатели МЧС.
С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали испуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.
МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
используйте все каналы связи.
Жаңалықтар - 10.07.25-видео https://youtu.be/4nD3KpkO6GY
Выпуск ТВ-новостей - 10.07.25-видео https://youtu.be/9KFlyFKJSn0
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