Спасатели МЧС освободили детей из застрявшего лифта, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В Рудном в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 г.р. На место незамедлительно прибыли спасатели МЧС.

С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали испуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.

МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:

не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи.

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