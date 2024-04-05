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Костанайцев штрафуют за нарушение правил выгула домашних животных

Фотография для новостиКостанайцев штрафуют за нарушение правил выгула домашних животных

pixabay.com

Сотрудники полиции на брифинге напомнили, какие правила должны соблюдать владельцы домашних животных. Напрмер, собака должна находиться в общественных местах на поводке, а в толпе людей на собаку обязательно должен надеваться намордник.

А вот свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак. Сотрудники полиции отметили, что в городе сегодня есть всего одна официально разрешенная площадка для выгула без поводка возле дома № 104/1 по ул. Маяковского.

Всех тех, кто эти правила не соблюдает, ждет ответственность в виде штрафа в 10 МРП. В этом году было оштрафовано 16 жителей Костаная.

«Все мы живем в большом городе, который является нашим общим домом, в котором мы хотим, чтобы была чистота и порядок. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила благоустройства. При удовлетворении питомцами на улице своих естественных потребностей убедительная просьба убрать за ними, так как на улице играют наши дети, ходят люди», — отметил первый заместитель начальника управления полици Костаная Виталий Цой.

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