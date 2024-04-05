Костанайцев штрафуют за нарушение правил выгула домашних животных

Сотрудники полиции на брифинге напомнили, какие правила должны соблюдать владельцы домашних животных. Напрмер, собака должна находиться в общественных местах на поводке, а в толпе людей на собаку обязательно должен надеваться намордник.

А вот свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак. Сотрудники полиции отметили, что в городе сегодня есть всего одна официально разрешенная площадка для выгула без поводка возле дома № 104/1 по ул. Маяковского.

Всех тех, кто эти правила не соблюдает, ждет ответственность в виде штрафа в 10 МРП. В этом году было оштрафовано 16 жителей Костаная.

«Все мы живем в большом городе, который является нашим общим домом, в котором мы хотим, чтобы была чистота и порядок. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила благоустройства. При удовлетворении питомцами на улице своих естественных потребностей убедительная просьба убрать за ними, так как на улице играют наши дети, ходят люди», — отметил первый заместитель начальника управления полици Костаная Виталий Цой.

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