В 2016 году по судебному приказу частный судебный исполнитель (ЧСИ) возбудил исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя Костаная в пользу его бывшей супруги на содержание общих детей — тогда 7-летней дочери и 10-летнего сына, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Через два месяца взыскательница скончалась, и дети перешли на воспитание к отцу, с которым продолжают проживать по сей день.

Однако исполнительное производство в отношении отца не было прекращено с 2016 по 2025 год. Более того, на протяжении этих 9 лет ЧСИ ежеквартально исчислял задолженность по алиментам, которая к августу 2024 года превысила 2 млн тенге.

В рамках исполнительного производства была заблокирована зарплата должника, а также наложены аресты на его банковские счета, движимое и недвижимое имущество. Это привело к серьёзным затруднениям в обеспечении семьи, включая несовершеннолетних детей.

Должник узнал о наличии исполнительного производства и о постановлении об определении задолженности по алиментам только после ареста его заработной платы.

В связи с этим он обратился в суд с иском к ЧСИ, оспаривая постановление об определении задолженности и бездействие ЧСИ, выразившееся в непрекращении исполнительного производства. Он требовал признать действия незаконными, прекратить исполнительное производство и отменить все принятые в его рамках меры.

Суд, рассмотрев дело, указал, что смерть взыскательницы является безусловным основанием для прекращения исполнительного производства. У ЧСИ отсутствовали правовые основания для продолжения исполнительных действий, в связи с чем производство подлежит прекращению с отменой всех ограничений.

Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск в полном объёме. Решение подлежит немедленному исполнению.

По результатам рассмотрения дела в адрес Министерства юстиции и Департамента юстиции Костанайской области вынесено частное определение с требованием принять меры в отношении ЧСИ и предотвратить подобные случаи в будущем.

Апелляционная инстанция оставила судебные акты без изменений.

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