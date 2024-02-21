Костанайцу, нашедшему смартфон, грозит до 5 лет лишения свободы

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что потеряла свой смартфон.

Его нашел молодой человек, который посредством интернет — банкинга перевел себе деньги в сумме 378 тысяч тенге.

По данному факту задержан 23-летний подозреваемый. Он дал признательные показания.

По факту хищения, совершенного с использованием информационной системы начато досудебное расследование. Максимально ему грозит лишение свободы до пяти лет, с конфискацией имущества», — рассказал начальник отдел по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Полицейские призывают население устанавливать пароли в банковских мобильных приложениях с обязательной установкой функции распознавания лица.

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