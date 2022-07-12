Костанайцы активно открывают собственное дело, получив от государства безвозмездные гранты

Выпускница «Бастау бизнес» инвалид 1 группы смогла открыть ателье. Выделенных благодаря господдержки средств хватило на все необходимое: швейную машинку, парогенератор, стол и лампу.

Молодая предпринимательница Мариям Дускаева открыла свое дело совсем недавно, но работы у нее уже достаточно. Девушка в 2020 году пришла в городской центр занятости, хотела найти себе работу, сделать ей это нелегко, так как в 2013 году Мариям перенесла трансплантацию почки, и теперь она имеет инвалидность первой группы. Ей продложили пройти курсы, в то время как раз набирали группу кройки и шитья, она согласилась, и успешно их завершила.

«Мы закончили в мае 2021 года, и все защищали свои работы, свои бизнес планы. В первый раз мне отказали в гранте. Тогда я занималась дома одеждой для новорожденных, и просила грантовые средства на витрины. Но мне отказали. Я не отчаивалась, этим сертификатом можно пользоваться в течении трех лет. Раз в пол года можно подавать заявку»,- рассказывает Мариям Дускаева.

Со второго раза ей удалось защитить свой проект по пошиву постельного белья. Мариям выиграла грант в размере 580 тысяч тенге. На них она купила все самое необходимое: машинку, парогенератор, оверлок, стол, лампу. Нашла себе помещение, и сразу приступила к работе. Сейчас у девушки ателье в центре города.

«Клиенты у меня есть. Я начала работать с ноября, больше полугода я здесь работаю. Уже есть своя клиентская база, изначально заказывают своим деткам, после уже заказывают себе. Рассказывали такие случаи, что зачастую детки не хотят спать в своих кроватках, когда родители их отдельно кладут и благодаря постели, родители звонят потом говорят: спасибо вам за постель. Потому, что ребенок спит уже на своем месте. «,- отмечает Дускаева.

Мариям Дускаева рассказывает, что шить умела еще со школы. Но, только на любительском уровне. Благодаря курсам, узнала много нового. И планирует в скором времени брать большие заказы для пошива постельного белья в детские сады, больницы и гостиницы. А также помимо постели, шить тюли и шторы.

«Моя работа мне очень нравится. Когда я шью, я получаю удовольствие. Бывает работа, когда человек ходит и устает у меня получается наоборот. Как говорят, если человек любит свою работу он ни одного дня в своей жизни не работает. Я занималась и ресницами, и работала на игрушках. Вот действительно пошиве я нашла себя. Я не устаю, и на работу всегда иду с улыбкой. И на работу, и с работы»,- говорит предпринимательница.

Девушка отмечает, что помимо удовольствия работа приносит и стабильный доход. Так как после перенесенной операции, она долгое время не могла найти себе постоянное место работы. А сейчас, признается Мариям, заработанных средств хватает и на аренду помещения, и на себя.

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