Костанайцы активно участвуют в выборах

Костанайцы с самого утра участвуют в выборах депутатов Мажилиса Парламента и областных маслихатов. Активность избирателей наблюдатели фиксируют на разных участках для голосования и не только в областном центре, но и за его пределами, передает alau.kz

На избирательном участке №20, расположенном в 115-й школе Костаная, сегодня отмечают высокий интерес избирателей к проходящим выборам. Люди приходят на участок, для того чтобы отдать свой голос, уже с 7 утра. Есть среди проголосовавших и те, для кого участие в выборах прошло впервые. Один из них выпускник прошлого года этой же 115-й школы Алмаз Умиртай. Посетить родные стены после завершения учебы он решил в день проходящих выборов, тем самым навестив знакомые места и проявив свою гражданскую позицию.

«Меня с детства воспитывали быть патриотом своей страны. Я думаю, что это правильно и должно прививаться в каждой семье. Хотел бы поблагодарить свою маму за то, что она дала мне такое воспитание,» — поделился Алмаз Умиртай.

Участие в голосовании для Алмаза стало особенным, ведь сегодня у него еще и день рождения. Парень отмечает 18-летие.

На избирательном участке № 57, расположенном в Костанайском колледже бытсервиса, горожане также проявили активность. При этом избиратели соблюдали все предписанные санитарные нормы и следовали правилам дистанцирования.

«Я с утра здесь и пока нарушений не увидела. Люди приходят добросовестно, ответственно. Сразу у входа всем предоставляются средства гигиены: маски и перчатки. Здесь проводили кварцевание. В этом плане все в порядке. Для людей с ограниченными возможностями на данном участке условия созданы. Я лично прошла и проверила. Есть доступ, санитарные комнаты и так далее»,- рассказала заместитель председателя общества «Үміт-Надежда» Аруна Жаксагулова, которая выступила на избирательном участке № 57 в качестве наблюдателя.

За соблюдением санитарных норм внимательно следили и в городе Тобыл. Там приняли все меры, предписанные для проведения выборов в условиях распространения заболевания COVID-19. Каждому голосующему, пришедшему на избирательный участок измеряли температуру и выдавали набор, состоящий из маски, перчаток и личной ручки. Шторки в кабинках для голосования не закрывались в целях обеспечения циркуляции воздуха, участники избирательной комиссии находились в защитных масках, а для того чтобы опустить бюллетень в урну требовалось выстоять очередь с соблюдением социальной дистанции.

«Мы ожидаем максимальное количество избирателей. У нас очень большой участок. Активность есть уже с 7 утра. В целях профилактики заболеваемости и исходя из нашей квадратуры, мы допускаем на участок не больше 5 избирателей одновременно и при условии соблюдении социальной дистанции», — сообщила Алтынай Алдабергенова, председатель избирательного участка № 555, расположенном в городе Тобыл.

Избирательные участки закроются в 20:00. До этого момента каждый гражданин имеет возможность прийти на свой участок и проголосовать.

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