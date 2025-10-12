В районе тепличного комбината города Костаная двое мужчин 2002 и 2003 годов рождения спустились в погреб гаража глубиной около двух метров, где почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
Третий мужчина, 2001 года рождения, успел подняться наверх и вызвал спасателей, обратившись на линию 112.
Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда, используя аппараты на сжатом воздухе, спустились в погреб и извлекли двух мужчин, передав их медикам. Сотрудники скорой медицинской службы оказали пострадавшим первую помощь на месте, после чего они были госпитализированы.
Третьего мужчину, сообщившего о происшествии, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф МЧС, доставили в больницу, после обследования в госпитализации не нуждался.
По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление выхлопных газов от работающего генератора.
