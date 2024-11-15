Костанайцы экономят десятки тысяч на тепле

В Костанае продолжается работа по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учёта тепловой энергии. Как отмечают в ГКП «КТЭК», установка таких устройств позволяет существенно сократить расходы на отопление и горячую воду.

Сколько домов уже оснащены приборами

На сегодняшний день из 1 351 многоквартирного дома приборами учёта обеспечено 1 103 дома. Всего установлено 1 308 счётчиков тепла.

При этом 248 домов остаются без приборов учёта. Среди них:

42 дома — приборы не прошли поверку;

38 домов ранее отказались от установки;

168 домов не имеют технической возможности для установки.

Почему установка выгодна

Как поясняют специалисты, приборы учёта позволяют получать точные данные о фактическом потреблении тепла. Это исключает переплаты и делает начисления более прозрачными.

Кроме того, счётчики помогают выявлять утечки и проблемы в системе отопления, о которых жильцы могут не знать. После устранения таких неисправностей расходы также снижаются.

Ещё одно преимущество — возможность регулировать потребление тепла, особенно в переходные периоды отопительного сезона.

Реальная экономия для жителей

На примере одного из домов Костаная видно, что использование приборов учёта позволяет существенно экономить. За неполный отопительный сезон (с октября 2025 по февраль 2026 года):

однокомнатная квартира — экономия около 18,6 тыс. тенге;

двухкомнатная — более 27,4 тыс. тенге;

трёхкомнатная — порядка 47 тыс. тенге.

В среднем снижение расходов достигает около 40% от начислений за отопление и горячую воду.

Пример дома с приборами учёта

Так, в доме по адресу Бородина, 111 установлены два общедомовых счётчика с дистанционной передачей данных. В доме 152 квартиры, проживает более 250 человек.

По данным коммунальных служб, такие решения позволяют жителям контролировать потребление ресурсов и снижать платежи.

В ГКП «КТЭК» подчеркивают, что дальнейшая приборизация жилого фонда остаётся одним из ключевых направлений для повышения эффективности коммунальной системы и снижения нагрузки на жителей.

Тарифы выросли на 151%, и это возмутило казахстанских депутатов В Казахстане тарифы на сотовую связь у отдельных операторов выросли до 151%. Об этом заявила...