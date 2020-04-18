Костанайцы, эвакуированные из Турции в Павлодар, возвращаются домой

В Павлодаре после карантина выписаны 54 казахстанца, которых эвакуировали из Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, все они находились на карантине 14 дней.

«Сегодня были выписаны и отправлены по месту проживания оставшиеся пассажиры, прибывшие рейсом Стамбул — Павлодар. Пассажиры прошли полный курс карантина и обследованы методом ПЦР на COVID-19 при поступлении и при выписке. Результаты у всех отрицательные», — сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения области.

В ведомстве отметили, что в числе выписанных девять жителей Павлодара и Павлодарской области. Остальные 45 — жители Алматы, Нур-Султана, Алматинской, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей, а также ВКО и ЗКО.

Таким образом, эвакуированные казахстанцы разъехались в 11 областей и два города.

«Акимат Павлодарской области организовал транспорт. Сорок граждан отправлены по месту жительства на трех автобусах до блокпостов соответствующих регионов. По прибытии их встретит транспорт, организованный местным исполнительным органом. Акимат СКО самостоятельно направил транспорт для трансфера семи жителей СКО и Акмолинской области», — проинформировали в управлении.

Напомним, самолет из Стамбула прибыл в аэропорт Павлодара 4 апреля. На борту находилось 102 человека. По прибытии всех пассажиров направили в карантинный стационар. Уже через два дня после получения отрицательных результатов павлодарские медики выписали и передали под наблюдение в Нур-Султан 36 человек. А 7 апреля 12 пассажиров отправились в Караганду.

Ранее также были озвучены результаты тестов на COVID-19 казахстанцев, эвакуированных из Таиланда.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.