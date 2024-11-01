В садовых обществах Костаная стремительно растет число жителей. Ежегодно на постоянное место жительства туда переезжают десятки семей.

Нургуль Садуова на даче живет больше десяти лет. Здесь у них родились дети. Когда только переехала сюда, здесь почти не жил. Сейчас вся улица это их соседи. Живут круглый год.

«После нас сколько приехало много. Все с детьми. Приезжают еще. В нашем обществе, насколько я знаю, около 150 семей. Потому что близко к городу, все стараются здесь брать», — говорит жительница садового общества «Химик» Нургуль Садуова.

В управлении по ЧС утверждают, с увеличением жителей, значительно участились и случаи пожаров на территории дач. В домиках бесплатно устанавливают датчики угарного газа для социально-уязвимых семей.

«За прошедшую неделю установлено 200 датчиков. Всего по городу установлено более 1000. Сейчас идет акцент на дачные общества, где люди проживают в домах с печным отоплением», — говорит замначальника управления по ЧС акимата Костаная Игорь Вальтер.

С начала года на территории костанайских садовых обществ было 10 пожаров и 69 небольших возгораний. Жители могут неправильно пользоваться печью или не следить за состоянием электропроводки. А основная причина гибели во время пожаров — алкогольное опьянение.

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