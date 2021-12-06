Костанайцы могут бесплатно звонить в контакт-центр 1414 из-за границы

Любой гражданин Казахстана при наличии интернета может из-за границы связаться с консультантом и получить ответы на имеющиеся вопросы.
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Граждане Казахстана, которые находятся за рубежом, бесплатно могут связаться с оператором единого контакт-центра 1414 онлайн по аудиозвонку. Об этом сообщили в филиале НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.
«Чтобы бесплатно позвонить на 1414, пользователю необходимо зайти на портал электронного правительства egov.kz, в нижнем правом углу нажать на виджет «Виртуальный консультант». Во всплывающем окне надо нажать на иконку наушников и позвонить. Чтобы связаться с оператором, нужна гарнитура — микрофон и наушники. Оператору можно во время звонка отправить и файлы любого формата, но весом не более 20 мегабайт. Контакт-центр 1414 работает с 9:00 до 21:00 без выходных», — сообщила руководитель ЕКЦ филиала НАО «Государственная копорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Динара Жакенова.
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