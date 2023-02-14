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Костанайцы могут оказать помощь жителям Турции, пострадавшим от землетрясения

Разрушительное землетрясение, потрясшее мир, началось 6 февраля на юго-востоке Турции. Магнитуда первого толчка составила 7,7. Разрушено множество зданий, в том числе жилых строений, под завалами оказались тысячи людей. Чрезвычайное положение объявлено в Турции на три месяца.

Масштабные разрушения и в соседней Сирии. На сегодня, по официальным данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 29 тысяч человек. Весь мир, и казахстанцы в том числе, скорбят по погибшим и стремятся оказать помощь выжившим. Некоторые населенные пункты Турции в руинах и пострадавшие нуждаются буквально во всем.

ria.ru

«Нужны матрасы, нужны одеяла, нужны памперсы, одноразовые пеленки, средства гигиены. Можно генераторы, не обязательно даже, чтобы они были новыми, потому что это дорогая вещь и это по желанию. Газовые плиты, которые идут с маленьким баллончиком, тоже не помешали бы, раскладушки, палатки», — рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Регион 10» Олеся Логошиновачевская.

Костанайские волонтеры принимают помощь от местных жителей для пострадавших от землетрясения уже несколько дней. Работают добровольческие объединения по всей стране в одной связке, поэтому список необходимого согласован. Волонтеры говорят, что вещи привозить не нужно, одежды собрано уже достаточно. Однако, есть и определённые проблемы — связаны они непосредственно с перевозкой груза в Турцию.

«У нас небольшие проблемы именно с отправкой, так как нужны сопроводительные документы, чтобы их получить нам надо обратиться в консульство Турции, чтобы нам предоставили такие документы, тем более человек за свой счет перевозку делает. Мы узнавали в транспортной компании от трех до четырех тысяч стоит одна перевозка, поэтому мы хотим, чтобы нам помогли именно с документами и со сбором», — сообщила волонтёр.

В настоящее время в городе действуют три точки, где волонтеры принимают от костанайцев гуманитарную помощь для отправки пострадавшим от страшного землетрясения. Их адреса в Костанае: Алтынсарина 115 и 1 мая 151 и в г. Тобыл — Школьная, 45.

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