О проводимой работе с бесхозяйными земельными участками и государственных услугах, оказываемых в сфере земельных отношений на аппаратном совещании сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата города Костаная Марат Темирбаев.

Говоря о бесхозяйных земельных участках, в первую очередь, руководитель отдела отметил садоводческие общества, в границах которых имеются заброшенные, необрабатываемые участки.

«Председатели садоводческих обществ, при обнаружении необрабатываемых земельных участков, подают соответствующие заявления в местный исполнительный орган о постановке земельных участков на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества. Отдел земельных отношений акимата города Костаная направляет соответствующее письмо в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о постановке на учет, как бесхозяйное имущество. По истечению одного года с момента постановки на учет, если собственник не обратился с заявлением о снятии с учета земельного участка, то отдел земотношений от имени акимата, обращается с иском в суд о признании земельного участка бесхозяйным и поступившим в коммунальную собственность», — сообщил Марат Темирбаев.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право обратиться с заявлением о предоставлении данного участка для садоводства посредством веб-портала электронного правительства.

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