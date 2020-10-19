Костанайцы на ярмарке не соблюдали социальную дистанцию

Костанайцы и гости города в эти выходные стали участниками сельскохозяйственной ярмарки. Больше сотни товаропроизводителей со всего региона привезли в областной центр мясо, крупы, макароны и овощи. Продукты им рекомендовали реализовывать по сниженным ценам, а от самих покупателей требовалось соблюдение социальной дистанции. Вот только это правило выполнялось не всеми участниками ярмарки, передает alau.kz

В эти выходные костанайцы смогли посетить селькохозяйственную ярмарку. Ее провели впервые в этом году и по новым ограничительным правилам: людям необходимо было держать социальную дистанцию и обязательно носить маски. Однако удержать людей от скоплений было довольно трудно. В итоге избежать толпы не удалось.

«Мы, когда были в городе Нур-Султан и Костанайскую область представляли 3-4 октября там, в принципе людей было еще больше. Так скажем. Санитарные врачи здесь присутствуют. Санитарной службы 2 специалиста здесь точно есть. С городом отработано. то есть санитарные врачи города Костанай здесь присутствуют. Но так как продукция представлена действительно по таким ценам — это естественно, что людей несколько больше»,- сообщил Тимур Бисимбаев, руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области.

На ярмарке должны были реализовать продукты по низким ценам. Планировалось, что они станут ниже рыночных на 10-15 процентов.

«Реализуется около 130 тонн продукции. В их числе около 30 тонн мяса, 10 тонн масла подсолнечного, 10 тонн сахара. Сегодня из того, что представлено есть продукция стабфонда. В том числе картофель, крупы, масло подсолнечное: все, что реализуется сегодня 10 тонн это из запасов стабфонда»,- сообщил Тимур Бисимбаев.

Но вот яиц от стабфонда представлено не было. Их реализовывали только региональные товаропроизводители. Общее число привезенных на ярмарку яиц составило 145 тысяч штук. Рекомендованными ценами для реализации стали 300 тенге за десяток. Помимо них на прилавках можно было увидеть конину, макароны, овощи, мед, лимонад и многое другое. Число предприятий, которые приняли участие в первой костанайской ярмарке, достигало 140. Ими стали представители 13 районов области, а также городов Рудный и Костанай. Вероятно, все они получили единственную за этот год возможность приехать на ярмарку в областной центр. Ведь о том, когда состоится следующая продуктовая распродажа, четкого ответа власти не дают.

«Это все как вы понимаете, зависит от санитарной обстановки. Все вы видите как ситуация развивается, поэтому в дальнейшем все будет зависеть от того, как санитарная обстановка в области в целом будет развиваться»,- сказал руководитель управления.

За продуктами на ярмарку приходили не только костанайцы, но и приезжали жители соседних городов и районов. В итоге к обеду покупатели раскупили почти все представленные товары.

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