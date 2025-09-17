В Костанае продолжают обустраивать тротуары. На этот год в списке на замену брусчатки сразу несколько улиц — Гоголя в границах Алтынсарина-Чехова, участок Тауелсиздик от Баймагамбетова до Бородина, проспект Аль-Фараби от набережной до Майлина и Абая в границах Павлова-Тауесиздик.

Кстати, всем этим, а также частью Аль-Фараби до проспекта Абая, занимается один подрядчик. К работам компания приступила в мае. На сегодня его объекты готовы на 85%. Остались, отмечают в организации, последние штрихи в виде колодцев и уголков тротуаров.

А, второй участок проспекта Аль-Фараби от улицы Баймагамбетова до Майлина делает уже другой подрядчик. Здесь идут работы, можно увидеть еще упакованную брусчатку. Кстати, камень действительно достаточно крупный и на вид прочный. Однако, можно заметить, что участок на сегодня сделан меньше чем на половину, а если посмотреть в сторону железнодорожного вокзала, то работы предстоит еще очень много. Пока, на большей части виднеется только песок и щебень. Костанайцы говорят о том, что новая брусчатка, конечно, выглядит достойно, однако, сроки работ их мягко говоря смущают. В особенности, по проспекту Аль-Фараби.

— Проспект Аль-Фараби преображается? — Я не вижу! — Почему? — Ну вот посмотрите! Практически все лето, я ходить не могу, у меня больные ноги! Очень тяжело, приходится через дворы, окольными путями.

-Мы с горем пополам, а пожилым людям вообще тяжело и сложно. Уже сколько времени это все длится и никак.

-Когда дождь, тут слякоть грязь полностью. И мы е можем уже использовать свой обыденный маршрут, то есть нам приходится обходить постоянно, увеличивать дорогу свою. Если даже мы идем по данному пути, то уже получается обувь вся пачкается, уже как-то и грустно становится от этого, настроение портится.

-Вообще неудобно! И обувь кончаем, и вообще неудобно. При том, ноги уже не те, не молодые.

-Это для здоровья не особо, если кто-то здесь ходит постоянно, то это позвоночник, портится равновесие.

-Ужасно не удобно, плохо. Пожалуйста сделайте что ни будь с этим. Граждане наши обращаются к вам с такой просьбой. Будем очень благодарны.

Накануне, на очередном аппаратном совещании в акимате города вопрос с брусчаткой поднимался, да и до этого, журналисты не раз интересовались тем, когда работы будут близиться к завершению. Подрядчик, который занимается второй частью проспекта Аль-Фараби от Баймагамбеова до Майлина, пояснил, что задерживаются поставки самой брусчатки, и они хотят завершить проект до конца октября. Однако, градоначальника эти сроки не устроили.

«Это очень много! Конец октября для брусчатки слишком много. Люди о чем беспокоятся, сейчас еще поднимали журналисты, то что сейчас грязь начнется они будут по грязи ходить, летом по песку, сейчас по грязи. Вы должны до конца сентября, до 1 октября Аль-Фараби, основное все выгнать брусчаткой», — сказал Марат Жундубаев.

До конца сентября остается две недели. А на противоположной стороне проспекта Аль-Фараби до сих пор даже не снят асфальт. Как подрядчик успеет сделать все в обещанный срок, пока не понятно. А если говорить о качестве, то это покажет уже весна.

