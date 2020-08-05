Костанайцы не хотят трудоустраиваться по «Дорожной карте занятости»

Костанайцы не охотно трудоустраиваются по дорожной карте занятости на ремонт школ и дорог. Востребована оказалась только половина из всех предлагаемых городским центром занятости вакансий. Что именно смущает людей, руководитель центра точно ответить не может, передает alau.kz

Ремонт городских объектов идет полным ходом, но трудится на них в два раза меньше людей, чем могли бы. Костанайский центр занятости вновь говорит о проблеме в кадрах. Люди не хотят устраиваться на работу. Из 3 тысяч мест, которые может обеспечить центр, заполнены лишь 1300 вакансий.

«Здесь мы не можем за людей сказать «почему» и «как». Это личное дело каждого я думаю. Просто некоторые считают, что установленная зарплата не менее 85 тысяч считают, что это предел. Но нет. Это пороговый, то есть не менее. Зарплат более в зависимости от объема выполненных работ, в зависимости от той вакансии, куда они идут»,- рассказала Надежда Костенюк, руководитель центра занятости акимата города Костанай.

Насколько большой может стать зарплата, решает работодатель. И по данным центра занятости у многих из них фактически сформировался свой наименьший предел — в 100 тысяч тенге. Что касается условий работы, то они оговариваются сразу. И это озвучивали не раз. Но люди все равно не звонят в центр. А между тем отсутствие кадров может повлиять на сроки выполнения работ. Ремонты на социальных объектах и дорогах растянуты подчас до середины осени. И получается, чтобы успеть, работники трудятся как минимум за двоих.

«Профессии разнообразные. Дорожные рабочие, разнорабочие, водители, водители на спец.технику, крановщики, отделочники, маляры. То есть выбор профессий большой. Любой желающий может обратиться к нам в центр занятости по телефонам. Мы объясним, предлагаем проекты уже на его выбор он сам решает, на какой проект ему идти, на какую профессию»,- сказала Надежда Костенюк.

Возраст для соискателей не ограничивают. Там нужны и люди старше 50, и молодежь. Причем последние как раз и составляют сейчас основной контингент работников. Среди всех, кто трудоустроился через центр занятости, 40 процентов — это молодые люди от 18 до 30 лет. Но в центре подчеркивают, там ждут всех. Работы много и она подчас не зависит ни от возраста, ни от пола.

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