Костанайцы не перестают спорить на тему смены часового пояса в регионе. Одни уверены, что жить не по «природному» времени плохо влияет на здоровье, другие говорят о том, что уже привыкли к этому. Да и ориентироваться следует на столицу, ведь там находятся головные офисы банков, различные ведомства, передает alau.kz

Перевести стрелки часов на 60 минут назад уже давно просит инициативная группа костанайцев. Эта тема активно обсуждается населением. Затрагиваются вопросы целесообразности, здоровья и привычек. Активисты уверены, что несоответствие административного времени географическому плохо на всех отражается. Сторонников у этого мнения достаточно, но еще больше тех, кто не хочет менять уже привычный распорядок времени. К примеру, сельхозтоваропроизводители Федоровского района говорят о том, что часть товара реализуют в Европу, и с ней у нас разница сейчас 4 часа, это не удобно. Но перевод времени в Костанайской области станет не удобным для работы по стране, что еще хуже для них.

«Мы не сможем оперативно решать вопросы, те которые хотим мы быстро решить, потому что Алматы, Астана наша столица, где находится Министерство, управления, от которых мы зависим они будут на час раньше работать, мы на час позже и также будет завершение работы. Все это дополнительные трудности. Никому они не нужны», — считает директор ТОО «Алтын Жас» Анатолий Сергеев.

В зимнее время идти на работу в темноте и возвращаться тоже в сумерках дело неприятное, и некоторые считают, что жизнь не по «природному» времени плохо отражается на организме. Тем не менее, у специалистов на этот счет оказалось другое мнение, они наоборот указывают, что смена часового пояса это стресс.

«Вот это несоответствие, оно не несет каких-то там серьезных, тяжелых последствий. Это всегда стресс перевод часов. Хоть это перелет, хоть перевод времени с зимнего на летнее, а стресс всегда сопровождается негативными последствиями. И эмоциональными, и физическими, и эндокринными, и психологическими и так далее, и так далее», — указал главный врач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко.

Владимир Михайленко также указал, что люди делятся на «жаворонков» и «сов», и если переводить время без разницы в какую сторону, то кто-то все равно останется недоволен. Эксперт считает, что всем не угодишь. Но эксперты, работники сельхозпредприятий, да и в принципе те, кто работает в связке с другими городами страны, все-таки уверены, что смена времени будет только тормозить работу и создавать лишние неудобства.

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