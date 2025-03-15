Жители дома № 5/4 в микрорайоне Северный села Заречное получили арендное жилье по государственной программе «Нурлы жер» в 2017 году. Согласно условиям аренды, изначально они не имели права на последующий выкуп квартир. Однако в этом году у них появилась возможность стать полноправными собственниками.

Для этого арендаторам необходимо внести первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья, а оставшуюся сумму можно выплатить в рассрочку на 10 или 15 лет, в зависимости от остатка. Это нововведение обрадовало многих, ведь теперь они смогут обзавестись собственным жильем. Однако сложности возникли из-за объявленной районным отделом ЖКХ остаточной стоимости квартир, которая стала спорным вопросом для жителей.

«Нам оценили все квартиры, когда в то время было 7,5 млн по микрорайону, квартира двухкомнатная, однокомнатная 5 млн, а теперь оценили мою двухкомнатную 10 549 000, однокомнатный квартиры оценили 8 млн тенге. Неужели наш дом выстроен из золота и изумруда, в нашем доме живут социально-уязвимые люди, многодетные, одиночки, сироты, инвалиды», — говорит жительница дома №5/4 мкр.Северный с.Заречное Гульнара Рыщанова.

Жильцы требуют разъяснений: как сформировалась стоимость квартир, почему не была создана оценочная комиссия, и почему им до сих пор не могут внятно объяснить механизм расчета?

«Процедура приватизации проходит по остаточной стоимости, то есть от первоначальной стоимости будет отниматься накопленная амортизация и после будет уже остаточная стоимость», — говорит заведующая сектором отдела ЖКХ Костанайского района Сара Илеуова.

Первоначальная стоимость была установлена постановлением районного акимата в 2018 году, когда дом передавали на баланс отделу ЖКХ. Напомним, дом построили по программе «Нурлы жер», утвержденной постановлением правительства в 2016 году. В документе регулируются ценовые параметры строительства арендного жилья местным исполнительным органом, в нашем регионе сумма не должна была превышать 140 тысяч за 1 кв.м в чистовой отделке. Правда, расходы на строительство этого дома оказались значительно выше, они же и определили конечную стоимость объекта.

«Раз, когда дом строится, государство потратило, сюда включены полностью поэтому сейчас идет чуть-чуть удорожание. Не материал, не это, а сама стоимость проекта, автора, технадзора здесь сидит, поэтому. Нас не устраивает вот эта сумма. Вот этот дом, 10 дом был сдан на полтора года, также летом сдавался, обои там наклеены, везде потолки натяжные, а у нас стены заштукатурены и пол, который разваливается», — говорит и.о.руковдителя отдела строительства Костанайского района Нургиса Исмагамбетов.

Фасад дома разрушался уже не первый год, а во время дождей в квартирах на первых этажах появляется сырость. О проблеме осведомлены в акимате, а в отделе строительства сообщили, что в этом году будет проведен ремонт. Однако вопрос о первоначальной стоимости жилья все еще остается нерешенным. В районном акимате пообещали, что тщательно пересмотрят все документы и проверят данные по проекту, чтобы избежать возможных ошибок.

Весенний призыв в Казахстане. Какие изменения ждут новобранцев В Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. С марта по июнь местные призывные комиссии отправят на...

Обязательное медстрахование снова изменится В Казахстане предлагают увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС, передает LS. По...