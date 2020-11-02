Костанайцы оказались не готовы к новшествам в общественном транспорте

С сегодняшнего дня в автобусах костанайцев ждало несколько сюрпризов. Во-первых, оплачивать проезд нужно сразу на входе, а выходить через заднюю дверь. Во-вторых, появилась возможность купить карту и оплатить проезд безналичным способом. Насколько готовы к таким новшествам оказались жители города и сами водители, передает alau.kz

По заявлению местных властей со вчерашнего дня оплатить проезд в городском транспорте можно безналичным способом. Но вчера общественный транспорт не ходил из-за введенных ограничений, поэтому только сегодня жители Костаная смогли ощутить все прелести внедрения валидаторов. Например, при входе в общественный транспорт изменилось направление, то есть заходим спереди и сразу же получаем квиток об оплате проезда.

Для чего он нужен? Дело в том, что в автобусах все-таки будут проверяющие. Правда, не всегда. Компания Алимпэй, которая занимается обслуживанием валидаторов, будет следить за оплатой проезда.

«В процессе езды маршрута может зайти и проверить у пассажира он произвел или не произвел оплату, соответственно там посредством карточки или наличными у него такие же будут специальные терминалы по которым он взяв билетик, вбив данные он узнает оплата была произведена в данный момент», — рассказал заместитель директора ТОО компания STA Юрий Панасенко.

Пока же костанайцы платят только наличным способом — по старому тарифу: 80 тенге взрослый, 70 — пенсионный, 40 тенге детский. Один из водителей объяснил это тем, что система пока не налажена. Кстати, по официальной информации, валидаторы сейчас установлены в 260 автобусах. Но найти автобус с валидатором нелегко. Там же, где они есть, водители запускают только через переднюю дверь, что шокирует людей. Многие до сих пор не знают о новых правилах. Пытаются зайти сзади, а те, кто заходит спереди, не платят. Но есть и те водители, которые по-прежнему запускают людей сзади и выпускают спереди, что создает еще больше смятения среди жителей. Что касается карточки для оплаты проезда, то чиновники говорили о том, что купить ее можно будет с 1 ноября, в торговых домах и центрах.

Но найти в продаже заветную карточку для оплаты проезда, за 370 тенге оказалось тоже делом не простым. В одних местах администраторы не уверенно говорят о том, что карточка появится в продаже через час, где-то сразу заявляют, что ждать их нужно не раньше завтрашнего дня. Как выяснилось, завезли их не так много, и люди буквально сразу же разобрали все, что имелось. Водители тем временем все еще учатся работать с новым оборудованием.

Из-за такого новшества, вопросов у костанайцев гораздо больше, чем ответов. Например, можно ли оплатить проезд за двоих одной карточкой? Можно ли оплатить проезд через мобильный банкинг? Чтобы узнать все о работе валидаторов, мы на прошлой неделе направили официальный запрос в городской акимат. Но ответа все еще нет. Нет подробного разъяснения и на официальной странице отдела ЖКХ в Инстаграм.

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