Жительница Костаная сообщила о недобросовестных действиях повара, у которого ее семья заказала новогодний стол на сумму 55 тысяч тенге. Доставка блюд была запланирована на 31 декабря, однако заказ так и не был выполнен.

По словам женщины, повар дважды выходил на связь около 22:00, утверждая, что готовит заказ, после чего перестал отвечать на звонки. В результате семья встретила Новый год без праздничного стола.

Телефон исполнителя, как утверждает заявительница, был постоянно занят до двух часов ночи, что может указывать на наличие других пострадавших.

На данный момент женщина обратилась с заявлением в полицию. Официальных комментариев от второй стороны пока не поступало.

Судя по сообщениям в соцсетях, эта семья не единственная, которая осталась без еды и без денег.

