Костанайская теплоэнергетическая компания акимата Костаная распространила сообщение.
КТЭК информирует, что в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном газопроводе, Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZAIMAQ» с 1 августа по 15 августа отключает подачу природного газа на теплоисточники города Костаная.
«В связи с чем, на указанный выше период Костанайская теплоэнергетическая компания будет вынуждена прекратить подачу горячей воды своим абонентам. После пуска природного газа на теплоисточники города, горячее водоснабжение абонентам будет восстановлено. Приносим извинение за причинённые неудобства», — сообщает КТЭК.
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