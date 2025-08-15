По Национальному календарю прививок девочкам делают первую вакцинацию против вируса папилломы человека в 11 лет, а в 12–13 лет проводят повторную.

Однако в Костанайской области всё чаще фиксируются отказы от этой прививки.

«За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 1182 случая отказов, что свидетельствует о неблагоприятной тенденции в сфере иммунизации. Особенно заметен рост числа отказов в возрастной группе от 6 до 15 лет, что связано с введением новой возрастной категории, подлежащей вакцинации — девочек 11 лет», — сообщила заместитель руководителя ДСЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

В результате, на данную группу приходится почти половина от общего числа отказов в регионе. Основными причинами специалисты выделяют личные убеждения жителей — это почти 70% отказавшихся, религиозные мотивы, недоверие к вакцинам, были и те, кто указал на негативную информацию от СМИ. Тем не менее, как отмечает Гулим Досумова, по итогам 6 месяцев этого года неблагоприятных случаев после иммунизации в области не зарегистрировано.

Сегодня вакцинация помогает предотвращать около 5 миллионов смертей в мире от таких болезней, как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь. Благодаря прививкам значительных результатов добились и в Костанайской области: здесь уже много лет не регистрируют полиомиелит и дифтерию. Сошла на ноль и краснуха, последний раз случаи с этой болезнью в области были 20 лет назад.

