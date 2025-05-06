7 мая в Астане пройдёт парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и дня защитника Отечества. Гостями этого торжества станут и костанайцы — труженики тыла, узник концлагеря и ветеран войны. Накануне на железнодорожном вокзале состоялись их проводы в столицу.

Касымхан Алдабергенов — ветеран Великой Отечественной. На фронт в ряды Советской армии его забрали юношей в 43-м году. На родину он вернулся в 1950 году, работал учителем и журналистом в газете. В этом году ветерану исполнилось 100 лет. Он вспоминает, что на полях сражений осталось много молодых солдат, не вернувшихся домой, и выражает благодарность от лица всех этих ребят за то, что мы помним.

«О Великой Победе я услышал, находясь под пулями и снарядами, на передовой, на территории Чехословакии. Это было ранним утром. Я сам видел Победу своими глазами — это был один из самых светлых моментов в моей жизни. С тех пор прошло много лет. От всей души благодарю нынешнее поколение, которое помнит и чтит нашу Победу», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов.

7 мая в Астане по указу президента пройдет торжественный парад, посвященный значимой дате — 80-летию Победы, а так же Дню защитника Отечества. От Костанайской области в столицу отправились 2 труженика тыла — Галия Биксантеева и Нуретден Молдабек, узник концлагеря Леонич Дячков, ветеран Афганистана Сагынтай Жасубиев и Касымхан Алдабергенов — ветеран Великой Отечественной.

«Мы очень рады, военнослужащие национальной гвардии рады, что у нас есть такой пример для подражания. И это, я думаю, правильное мероприятие, чтобы подрастающее поколение знали о подвигах наших героев, как мы достигли этот успех, который сейчас мы имеем. То, что мы сейчас мирно живем, мы должны благодарить ветеранов Великой Отечественной войны наших», — сказал заместитель командира ВЧ 6697 Национальной гвардии РК Ескендир Сараубеков.

Батырбек Ахметов, председатель совета ветеранов области, с гордостью рассказывает о людях, которые воевали за мир.

«Больше 73 тысяч человек было призвано из Костанайской области, из них больше 30 тысяч не вернулись на родину. Поэтому это День победы для меня и для всех, я думаю, казахстанцев. Мы участники, частицы той победы, которая была», — говорит председатель облсовета ветеранов Костанайской области Батырбек Ахметов.

Под знакомые с детства мотивы, звуки барабанов и пожелания доброй дороги ветеранов проводили в поезд, который доставит их в Астану.

А 7 мая по всем республиканским каналам в 11:00 начнётся прямая трансляция парада в столице Казахстана. К слову, в центре Костаная перед областным акиматом установят большие экраны, на которых в это же время будет транслироваться парад в Астане.

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