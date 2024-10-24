26-27 октября в Астане будет проведена сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозпредприятий Костанайской области.
Ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции будет проводиться в течение двух дней. Продукты сельского хозяйства будут реализовывать свыше 50 предприятий из 14 районов и трёх городов области.
Предприятиями области планируется реализовать более 100 наименований продукции в объеме 402 тонн: это мясо, молочная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, крупы и макаронные изделия, картофель, овощи, мука, а также хлебобулочные, кондитерские изделия, напитки, мед и другие.
Вся продукция реализуется по стоимости на 10-15% ниже средних цен, сложившихся на рынках города Астана.