Костанайцы по-прежнему не проявляют интереса к ОСИ

Переход к системе ОСИ в Костанае продолжает сталкиваться с отсутствием интереса у горожан. Несмотря на то, что костанайцев призывали оформить кондоминиум еще до 7 января, сделать это почти никто не спешил. Тем не менее, специалисты городской администрации просят жильцов не откладывать этот вопрос в долгий ящик, передает alau.kz

Почти весь прошлый год жителей Костаная призывали перейти от ПКСК к новой системе ОСИ или простому товариществу. Для этого до 7 января 2021 года от людей ждали первого шага — оформления кондоминиума. Но время прошло, а активности от горожан и жителей области так и не последовало. Все продолжает оставаться на своих местах.

«Со стороны жителей нет никакой инициативности по сегодняшний день. Также эта задача до сих пор стоит перед жителями. На сегодняшний день по городу Костанай зарегистрировано 11 многоэтажных жилых домов как ОСИ и в работе у нас 9 жилых домов, которые проходят обходные листы поквартирно и собирают документацию, чтобы подать в органы юстиции»,- рассказала Индира Исенова, инспектор отдела жилищных отношений акимата города Костанай.

Чтобы ощутить разницу между числом уже зарегистрированных домов и продолжающих пользоваться услугами ПКСК стоит привести общее количество костанайских многоэтажных домов — 1158. И все они к 2022 году должны перейти на систему ОСИ либо простого товарищества. Других вариантов нет. Потому как 1 июля 2022 года ПКСК перестанут существовать независимо от желания жильцов. Поторопиться стоит еще и потому, что во многих случаях обнаруживаются проблемы с документацией на здания. И откладывать приведение их в порядок не стоит на крайний срок.

«Одной из проблем является отсутствие технических паспортов на домах. Они, конечно же, могут подать заявку в отдел жилищных отношений акимата города Костанай для изготовления технического паспорта, а в последующем для регистрации ОСИ и кондоминиума»,- пояснила Индира Исенова.

Еще одной причиной, по которой регистрация ОСИ идет низкими темпами может стать влияние ограничений, вызванных коронавирусом. Массовые собрания запрещены, а в данном случае они необходимы, чтобы жильцы приняли единое решение о выборе формы управления их общим домом. Но в отделе жилищных отношений говорят, что решить этот вопрос большой сложности не представляет.

«Общие собрания собственников проводятся в онлайн-режиме посредством интернет-мессенджеров WhatsApp либо Zoom. Специалистами отдела жилищных отношений также принимаются участие в собраниях для проведения разъяснительных работ»,- сообщила инспектор.

Чтобы выяснить все волнующие вопросы о процессе регистрации кондоминиума и последующем переходе к ОСИ и простому товариществу костанайцы могут обратиться за консультацией в городской отдел жилищных отношений. Их номер телефона 540-888.

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