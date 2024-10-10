Очередные рейдовые мероприятия сейчас проводятся в областном центре. На это раз специалисты городского управления госдоходов вместе с частными судебными исполнителями выявляют недобросовестных автолюбителей, которые не оплатили налог на транспорт.

Таких в городе более тысячи шестисот человек. И общая сумма задолженности превышает 87 миллионов тенге.

«Если налогоплательщики отказываются платить налоги на транспорт, а также на имущество, то выставляются налоговые приказы. Судебные исполнители возбуждают исполнительное производство на них, также они своевременно счета блокируют, выезды, или административный арест», — сообщил главный специалист отдела управления государственных доходов по Костанаю Жалгас Ералиев.

Кроме того, одной из мер воздействия на должника может являться изъятие транспортного средства. Если человек несколько лет не оплачивает налоги, то машину могут забрать на штрафстоянку. В прошлому году в Костанае было три таких случая. Не менее ярким примером является костанаец, который задолжал государству около полумиллиона тенге. Во время рейда сотрудники пришли к нему прямо домой. Однако выяснилось, что фактическое место жительства не сходится с местом его прописки. И такое случается часто.

«У него налоги на транспортное средство и на имущество. Там не одно имущество. Согласно базе данных, там за ним числится транспортное средство грузовое. Скорее всего не оплачен (-Прим. налог) за грузовое транспортное средство такой большой налог. Пару лет», — сказал судебный исполнитель Суюндык Кадыров.

Суюндык Кадыров рассказал, что таким должникам запрещают выезд из страны. Кроме того, этого гражданина уже подали в розыск. И теперь, даже в другой области, полицейские смогут задержать его и водворить транспортное средство на штрафстоянку.

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