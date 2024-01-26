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Костанайцы получили долгожданные квартиры, но рано обрадовались

Амантай Есмагамбетов ждал новую квартиру 18 лет, и когда ему вручили ключи от нового жилья в микрорайоне «Береке», счастью не было предела. Но уже после переезда мужчина понял, рано обрадовался.

Сейчас в этой новостройке, отмечает он, нет газа и воды, батареи еле теплые, а электричество подключено жильцами почти с боем, продолжает он. По словам новосела, в акимате им пояснили, что коммунальные проблемы они должны решить самостоятельно, создав ОСИ или ПКСК.

«В ЖКХ мы обращались, нам сказали вот это не наше дело, а воду якобы застройщик должен соглашаться подключать. Застройщик на ЖКХ, ЖКХ на застройщика и конца края нет уж едва месяца. хорошо что у меня сестренка, а кто будет проблемы решать», — говорит инвалид первой группы Амантай Есмагамбетов.

Но и это еще не все, говорит мужчина, в доме много строительных недоделок. К примеру, из окон постоянно дует, в квартире холодно, а дверные проемы в ванную комнату и балкон уже его коляски. Вместо необходимых 80 сантиметров — только 70. Поэтому самостоятельно попасть в туалет мужчина не может.

В квартире Галины Киселевой тоже немало проблем. К примеру, промерзающие и треснутые окна. Она стояла в очереди на жилье 5 лет. Заселились неделю назад, потому что оплачивать платеж за квартиру и съемное жилье уже не могла. Живут, говорит, без газа и воды. И как долго это продлится, неизвестно.

«На данный момент ничего, на чате сидели , кто смог выходить кто с ломиками металлоискателями колец, оказывается два застройщика, колодцы разные, один говорит это не мой колодец, другой говорит это мой, построил в 2021, построил и все больше претензий нет. Он ничего не будет делать, ни сказать, где открывается вода, ничего делать не будет», — говорит Галина Киселева.

Хотелось бы отметить, что такая ситуация в новостройках областного центра — не нова. Недавно глава Костанайской области уже встречался с жителями проблемных новостроек в мкр Аэропорт, где люди жаловались, что в их домах есть серьезные недостатки, которые приводят к проблемам с отоплением, водоснабжением и другими коммунальными услугами. По мнению Кумара Аксакалова, чтобы таких домов не становилось больше, нужно менять подход в официальной приемке объектов.

«Технический надзор на многие вещи глаза закрывает, а потому после того, как объекты сдаются, люди показывают недоделки, а это все недостатки и бесконтрольность, беспринципность тех людей, которые за это деньги получают. Крайне необходимо, чтобы на этапе приема принципиально, Марат Кунисбаевич, от застройщика шла инициатива, закрутите всех так, чтобы все знали, что здесь, в Костанае, некачественная работа не будет, не нужно принимать объекты», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Что касается этого проблемного дома в Береке, то мы запросили информацию в акимате Костаная, но в течение трёх дней, пока готовился материал, ответа от них так и не последовало

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