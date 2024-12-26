Ключи от квартир 15 очередникам сегодня торжественно вручили в Костанае. Долгожданное жилье обрели граждане из социально-уязвимых категорий.

Жильё костанайцы получили в мкрн. «Береке»

«За три года мы в 2021, 2022, 2023 годы 267 арендных квартир мы дали. В этом году 378. Это хороший показатель. Это о чём говорит, о том, что сегодня мы не будем ждать, мы не будем строить сами. Вы знаете, у нас были долгострои, были вопросы по этим домам. Мы их все завершили. В этом году в микрорайоне «Аэропорт» завершили. Заселили людей. Теперь мы будем закупать у застройщика. Этот дом компания «Рудныйсоколовстрой» строила. Есть у нас квартиры в «БК», у других застройщиков, то есть у нас сегодня механизм позволяет закупать один квадратный метр 360 000 тенге стоит, и мы в чистовой отделке покупать и распределять жилье. Это хороший для нас механизм, чтобы очередь двигалась», — отметил аким области.

230 квартир распределят в течение декабря, января, февраля. Квартиры получили очередники — многодетные семьи, дети-сироты.

Улболсын Туругбергенова вместе с сыном Адильханом радуются долгожданному событию. Она воспитывает двоих детей. Один из них с инвалидностью. О том, что подошла их очередь, ей сообщили буквально два дня назад.

«Стояли 18 лет . Но всё равно нас без внимания не оставили. Три года назад мне служебную квартиру давали, потому что снимала квартиру и второй ребенок у меня болеет. Государству «спасибо», — говорит Улболсын Туругбергенова.

Переезжать в новую светлую квартиру они планируют уже после нового года.

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