Костанайцы попросили чиновников постоять на холодных остановках: что ответил аким региона

Жители Костаная обратились к чиновникам с просьбой постоять на продуваемых остановках на окраине города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов выступил на брифинге в Астане. К нему через журналистов обратились жители Костаная.

«Жители окраин Костаная жалуются на продуваемые остановки и хотят, чтобы чиновники постояли на них хотя бы 15 минут и поняли, каково это – ждать общественный транспорт. Скажите, когда на окраинах Костаная установят такие же теплые павильоны, как в центральной части города? И сколько стоят такие остановки?» — спросил один из журналистов на брифинге.

«Что касается вашего пожелания, я обязательно пойду и проедусь. (…) Я вам сейчас не скажу точно, но я вижу, что теплые остановки появляются в городе наверняка, как вы правильно сказали, в центральной части. Но эта работа ни в коем случае не остановится, и по окраинам будут также установлены теплые остановки. Они стоят не так дорого, в принципе, мы это потянем», — ответил Кумар Аксакалов.

Аким добавил, что в Костанае в скором времени будет больше автобусов. Парк пополнится 59 новыми автобусами. Их планируют привезти из Караганды.

«Средства зарезервированы, увеличена база, существенно увеличиваем парк новых автобусов, и количество мест там намного больше», — сказал Аксакалов.

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