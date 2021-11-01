Костанайцы потратили почти 140 миллионов тенге на «красивые» госномера

По данным госкорпорации «Правительство для граждан» с начала года через спецЦОНы Казахстана было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге. Больше всех «красивые» номера интересуют алматинцев — 5 053, шымкентцев — 2 371 и жителей столицы — 1 757.

Что касается Костанайской области, то местными автомобилистами было оформлено 525 номеров повышенного спроса на общую сумму 138 746 943 тенге.

«По сравнению с прошлым годом госномера стали приобретать гораздо чаще, — отметил руководитель Управления контроля качества оказания госуслуг областного филиала госкопорации Сагадат Бектуров. — В 2020 году за 12 месяцев костанайцами было приобретено 396 номеров повышенного спроса. Их стоимость составила 98 545 361 тенге Хотелось бы отметить, что у «красивых» номеров есть различия по цене. К примеру, сочетание цифр вроде 010, 020, 030 или 707 будет стоить около 166 тысяч тенге. Если к цифрам добавят сочетания букв вроде XXX, YYY или MMM, стоимость возрастет до 332,5 тысячи тенге. Комбинации цифр вроде 100, 111, 900 или 999 обойдутся чуть меньше чем в 400 тысяч тенге. Вместе с сочетаниями одинаковых букв стоимость возрастет до 566 тысяч тенге».

Самыми дорогими в госномерах считаются цифры 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 вместе с сочетанием букв XXX, YYY, MMM и AAA. Такие VIP-номера обойдутся в 831,3 тысячи тенге.

Напомним, на минувшей неделе министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил расширить перечень «красивых» номеров на авто, которые можно будет купить.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.