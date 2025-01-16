Потребители Костанай-Су недовольны полученными счетами за холодную воду. Люди сообщают в редакцию, что счета пришли по новому повышенному тарифу.

Люди в недоумении, ведь повышенный тариф вступил в силу только с 1 января.

«Оплачиваю через банковское приложение. К примеру, в декабре плачу за ноябрь, в январе за декабрь. Оплачиваем после 5 числа каждого месяца. А теперь выходить, что пользовалась водой в декабре, а оплачу в январе по новой цене, а не по декабрьскому тарифу», — написала потребитель Анастасия.

В коммунальном предприятии объяснили, что те абоненты, которые отправили показания своих счетчиков за холодную воду до 31 декабря 2024 года, оплатили за услуги по старому тарифу. Если этого они не успели сделать, то счет придется оплатить по новому тарифу, дороже.

Прежний тариф

Новый тариф 213 тенге. В него входит тариф на холодную воду 114, 13 тг., и тариф на канализацию — 98, 87 тенге.

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