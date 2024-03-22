Костанайцы празднуют Наурыз — фото — видео

alau.kz
Сегодня в областном центре костанайцы празднуют Наурыз. На центральной площади выступили танцевальные и вокальные коллективы. С праздником жителей Костанайской области поздравил глава региона Кумар Аксакалов. Телекомпания «Алау» вела прямую трансляцию. Эфир можно посмотреть на нашей странице в инстаграм.
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Возле каждой юрты, установленной на площади, была своя программа. Были игры, песни, танцы, угощения.
Также работает выставка ремесленного искусства «Шебер ауылы».
В Сити-центре состоялся концерт костанайских коллективов.
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