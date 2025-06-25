Более семисот преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, зарегистрировано на территории Костанайской области с начала этого года. В основном мошенники начинают атаку на людей по телефону. Например, с сообщения с фейковых аккаунтов руководителя о том, что человеку позвонят сотрудники правоохранительных или финансовых органов, и что их инструкции необходимо выполнять.

Есть у мошенников и другие поводы для звонков.

«Представляются сотрудниками «Казпочты. Якобы пришла какая-то посылка, сотрудниками налоговой, что пришло какое-то заказное, налоговое письмо. Также могут представиться сотрудниками медучреждения, сообщают, что необходимо встать в электронную, какую-то очередь, либо изменить номер сотового в приложении Damumed. Также представляются коммунальными службами, просят продиктовать СМС-код для замены счетчика», — сообщил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Интернет-мошенникам нужно именно то, чтобы их жертва продиктовала несколько цифр из присланного ей сообщения. После этого, в следующих звонках, они сообщают, опять же от лица силовиков, что благодаря названному коду, мошенники получили доступ к интернет-банкингу человека, или что он внесен в базу спонсоров террористических организаций. Могут злоумышленники придумать и другой повод, чтобы напугать жертву.

«Департамент полиции в очередной раз хочет предупредить, что продиктованный СМС-код, это не доступ к вашим деньгам, это одноразовый пароль для входа в какое-либо приложение, и по продиктованному СМС-коду никакие мошеннические действия и оформление кредитов никакие злоумышленники не смогут сделать. Это невозможно сделать, так как необходимо пройти дополнительную верификацию», — отметил Олжас Магыпаров.

Полицейские отмечают, что единожды продиктованный при потере бдительности СМС-код не даёт повода для переживаний. Человеку, во избежание многомиллионных потерь, ни в коем случае не стоит следовать дальнейшим инструкциям звонящих. Но еще большие деньги отдают те, кто попадается на рекламу о выгодных инвестициях, о том, что можно заработать крупные суммы, вложив первоначально, к примеру, не более 50 тысяч тенге.

«Злоумышленники для дальнейшего входа в доверие пополняют ваши счета денежными средствами 10, 15 или 20 тысяч тенге, показывая прозрачность, то, что вы можете получать доход, и в последующем выманивают уже более крупные деньги. Они начинают занимать деньги, вкладывать, продавать движимое, недвижимое имущество, отдавать в залог. И когда уже прогорают, и денежных средств нет, тогда уже начинают обращаться в полицию», — объясняет полицейский.

В среднем, как отмечают полицейские, на территории Костанайской области в сутки ими регистрируется как минимум два преступления, совершенных с помощью интернета и информационных технологий. На данный момент, таким образом, пострадавшие от действий мошенников жители региона, в общем, уже перечислили им более одного миллиарда тенге.

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