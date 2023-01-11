Костанайцы продолжают попадаться на уловки мошенников

В полицию обратились сразу несколько жителей области, которые лишились денег по собственной доверчивости.

62-летняя женщина, поверив псевдосотруднику банка, который позвонил ей и под предлогом защиты персонального счета, сообщил, что необходимо перевести денежные средства с одного банка на другой. Женщина сняла с личного счета 7 млн тенге, которые затем перевела на счет указанный мошенником.

Другая 45-летняя жительница Рудного тоже поверила мошеннику, который воспользовавшись ее персональными данными, снял с банковского счета 353 тыс. тенге

58-летняя жительница города горняков, выполнила указания «сотрудника безопасности банка» и дала номер банковского счета. Мошенник, воспользовавшись ими, оформил кредит на женщину на сумму 3 млн 600 тыс. тенге. По такой же схеме, мошенники обманули 48-ми летнюю женщина, на которую также был оформлен кредит на сумму 3 млн 180 тыс. тенге.

Полицейские в очередной раз призывают жителей не доверять звонкам от якобы сотрудников банков и не давать свои персональные данные, дабы не стать жертвой мошенников.

В настоящее время по всем фактам полицией начато досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество», ведется комплекс необходимых следственных действий.

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