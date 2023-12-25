Костанайцы продолжают жаловаться на переполненные контейнеры

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По словам акима города, только за неделю в Айкомек поступило почти 30 обращений граждан по этому поводу.
Как отметил Марат Жундубаев, люди говорят, что мусор не вывозится с их дворов больше 4 дней.
«Проведите работу по этим адресам и не только. И сразу вам скажу, сейчас новогодние праздники, мусора будет больше, как вы говорите, несанкционированный мусор, еще будет больше, поэтому просьба людей мотивируйте, не знаю, премиальные ставьте, но чтобы 31, 1 и 2 бардака в городе не было», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.