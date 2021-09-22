Костанайцы продолжают ждать тепла. О «бабьем лете» рассказали синоптики

Северо- атлантический циклон придёт на территорию Костанайской области к концу этой недели, который принесет с собой осадки. По словам специалистов костанайского филиала Казгидромета, ожидать потепления в сентября не стоит, а долгожданное бабье лето скорее всего будет только в октябре.

С прошлой недели в Костанае значительно похолодало, местами в ночное время температура воздуха доходила даже до -3. Но костанайцы все еще продолжают ждать теплых дней, или так называемого бабьего лета. Будет ли оно в этом году мы узнавали в Костанайскомй филиале «Казгидромет».

«В октябре, вы наверное я так думаю все хотите теплой погодки по предварительному прогнозу вторая декада, будут еще теплые денечки стоять там ожидается до 18-23 прогрев, вот возможно это и будет бабье лето наше. Пока на сентябрь бабьего лета нет»,- отмечает начальник отдела метеопрогнозов РГП КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

До конца этой недели отметки термометров пока не поднимутся выше 13 градусов. Заток холодных воздушных масс с северных морей в ночные часы будет сохранять заморозки до минус трех. А в воскресенье скандинавский антициклон сменится северо- атлантическим, который принесет с собой осадки.

«Вся неделя будет под влиянием этого циклона, циклон принесет нам ненастную погоду дожди переходящие даже возможно в мокрый снег, порывистый ветер, облачно но и температуры будут невысокие, ночью 0-5 тепла, ночью 7-12 тепла, по южной части этот циклон будет теплой частью проходить, там температуры могут прогреться до 20 градусов, но это у нас сентябрь»,- говорит Антонина Шибаршина.

В целом, по словам Антонины Шибаршиной, в октябре, согласно консультативному прогнозу, температура воздуха ожидается выше нормы на один градус, а осадков около нормы

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.