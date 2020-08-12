Костанайцы просят вернуть знаки на пешеходном переходе в районе ТРЦ

Жители Костаная совсем не рады некоторым новшествам в пешеходном движении. Речь идет о новом надземном пешеходном переходе, что совсем недавно был установлен по проспекту Назарбаева.

В редакцию Алау обратилась Галина Слабоденюк, она проживает в микрорайоне «Юбилейный». По словам женщины, к установленному здесь надземному пешеходному переходу есть множество вопросов. Один из главных — демонтаж знака «Пешеходный переход», который существовал здесь до установки надземного перехода. Теперь, перейти дорогу можно только по «надземке».

«Буквально неделю назад исчезли знаки «Пешеходный переход», но некоторые жители до сих пор переходят здесь дорогу по не стертой пока «Зебре», что очень опасно, автомобили могут просто не пропустить. Автобусные остановки расположены друг напротив друга, но чтобы перейти дорогу теперь приходится подниматься вверх и делать большой круг. Альтернатив нет, нужно пользоваться только надземным пешеходным переходом, но это не всегда удобно. Предназначенный здесь лифт не работает, с момента установки его и не запускали. Как подниматься пенсионерам или инвалидам? Что делать мамочкам с колясками?»,- спрашивает Галина Слабоденюк.

Женщину также беспокоят условия содержания этого объекта. По словам Галины, внутри надземного пешеходного перехода не проводится уборка.

«Внутри очень неприятно, кафельный пол грязный. Не говоря уже о санитарной обработки в период пандемии. Там нет системы вентиляции и сквозных окон, помещение никак не проветривается, все грязь испаряется, а люди потом этим дышат»,- заключила Галина.

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