Акимат Костаная получает многочисленные обращения по вопросам предоставления и продления права аренды земельных участков под размещение нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная» Марат Темирбаев.

На сегодняшний день утвержденными проектами детальной планировки земельные участки под размещение нестационарных объектов в городе не предусмотрены.

«Кроме того, большинство подобных объектов не соответствует современным требованиям, нарушает градостроительные нормы и дизайн-код города. Таким образом, в 2024 и истекшем периоде 2025 года отказано в продлении аренды на 13 земельных участков. В результате проводимой работы в данном направлении силами акимата города, в целях создания благоприятной городской среды для населения, было демонтировано», — сообщил Марат Темирбаев.

А именно демонтировали:

109 торговых павильонов, которые занимали пешеходную зону по улице Победы вдоль Центрального рынка;

350 торговых прилавков, которые занимали проезжую и пешеходную часть улицы Шевченко на рынке Салтанат;

12 торговых павильонов в различных локациях города (павильон «Lovella» возле здания Казпочты, 2 лотка мороженого возле кафе «Turkish kebab» и ТД «Атриум», 2 павильона овощи-фрукты по улице Мауленова 2 и на углу улиц Майлина и Победы, 2 павильона фаст-фуд по улице Победы и Алтынсарина, 4 павильона по улице Аль-Фараби и Чехова);

1 остановочный павильон по улице Каирбекова, между улицами Пушкина и Амангельды.

Стоп-линию не пересекал. Cуд отменил штраф костанайцу В июне 2025 года специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело по жалобе...

Токаев объявил амнистию Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что предстоящая амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции Казахстана, коснётся более 15...