Костанайцы рискуют этим летом остаться без мобильной связи и интернета

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Заявление в адрес областной палаты предпринимателей направил один из операторов связи. Итогом обращения стала встреча на площадке НПП. По словам бизнесменов, проблема возникла из-за необходимости демонтажа линий связи на 28 улицах города в связи с реконструкцией опор. В результате тысячи абонентов из числа физических и юридических лиц могут остаться без мобильной связи и интернета уже в ближайшее время, передает inbusiness.kz.

Работы, согласно полученному предпринимателями третьего апреля предписанию, нужно начинать уже сегодня. Акимат предоставил график проведения работ. Демонтаж опор, по словам операторов связи, на некоторых улицах стартовал. В части районов города последующий за этим демонтаж линий связи приведет к сокращению покрытия сотовой связью. Хотя Казахстан считается одним из лидеров в Центральной Азии по доступности мобильной связи и интернета.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в Костанае размещают либо на подвесах на столбах, либо в подземной кабельной канализации. И у предпринимателей практически нет альтернативы.

«Подвес, потому что в городе нет подземной кабельной канализации общего пользования. Мы добросовестно проводим согласованные и получаем разрешение на подвесы, заключаем договоры. Постепенно переводим наши сети в подземную кабельную канализацию, но но на это нужно время. Сегодня мы фактически не можем предъявить претензии акимату, потому что договоры аренды опор нам не продлили без объяснения причин», — отметил эксперта по эксплуатации сетей передачи данных облфилиала ТОО «КаР-Тел» Владимир Лебедь.

Согласно данным областного управления информатизации, оказания госуслуг и архивов, основная доля абонентов в Костанайской области принадлежит операторам ТОО «Кар-Тел» (более 470 тыс.) и ТОО «Мобайл-Телеком Сервис» (более 250 тыс.). В Костанае также представлены операторы кабельных сетей, которые также используют опоры для подвеса своих линий.

Нужно время

Для того, чтобы получить технические условия на перевод линий связи, в том числе ВОЛС, в подземную канализацию, необходимо разрешение от АО «Казахтелеком». Этому оператору и принадлежит кабельная канализация. По словам представителей компании, по внутренним правилам процедура разработки теухсловий занимает до месяца. Сегодня заявок от операторов много и специалисты стараются ускориться.

Однако кабельная канализация есть далеко не во всех районах Костаная. Более того, если сети, которые находятся на балансе городского акимата. И выдавать разрешение на размещение в ней линий связи частных операторов, Казахтелеком не может. Это в основном территория новых микрорайонов Костаная, где и без предстоящего обновления опор есть проблемы с сотовой связью.

Представитель ТОО «Валента», которое предоставляет услуги кабельной связи и проводного интернета отметил, что у них на руках есть рабочий проект, согласно которому их линии должны висеть на троллейбусных опорах. Директор компании Сергей Прибельский отметил, что без согласования с ними, без обсуждения, также было принято решение демонтировать эти опоры. И им тоже некуда идти.

Операторы связи отмечают, что строительство в городе сетей кабельной канализации проблематично. Власти с трудом идут на встречу предпринимателям, не выдают разрешения на вскрытие асфальта или брусчатки. Между тем на некоторых улицах просто нет альтернативы размещению линий связи на опорах. В пример приводят улицу Леонида Беды, по которой идут два магистральных кабеля одного из крупных операторов. Их демонтаж оставит южную часть города без доступа к мобильной связи.

Вариант решения

Предприниматели предлагают оставить существующие линии на опорах до строительства и ввода в эксплуатацию резервных линий. При оптимистичном развитии событий, специалисты говорят, что убрать те же ВОЛС под землю можно будет уже осенью 2023 года. Размещение линий на новых столбах также предлагают сделать временным и закрепить это условие в договорах аренды с максимальным сроком действия на три года.

Также предприниматели просят власти изменить свое отношение к операторам связи, и учитывать их мнение при проектировании коммуникаций, а не только мнение национального оператора.

В рамках встречи участники попытались добиться ответа от представителя акимата. Однако сотрудница городского отдела госактивов и закупок не смогла ничего пояснить, потому как эти вопросы находятся в ведении отдела ЖКХ. Представитель этого структурного подразделения акимата на встречу не пришел, несмотря на официальное приглашение.

В свою очередь замдиректора областной палаты предпринимателей Саят Жусипбеков отметил, что в адрес акима Костаная будет направлено письмо-претензия, в котором властям укажут на тот факт, что в случае проведения работ по реконструкции, все линии коммуникаций должны быть перенесены за счет государства в рамках реализуемых проектов. Если же реакции от властей не поступит, то в палате пообещали инициировать судебный иск с требованием возмещения всех потерь, которые понесут предприниматели из-за демонтажа опор в городе.

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