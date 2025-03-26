27 марта в 16:00 часов в онлайн-режиме состоится отчетная встреча с населением начальника Департамента полиции Костанайской области генерал-майора полиции Ерлана Файзуллина.

Мероприятие будет транслироваться в прямых эфирах на социальных страницах ДП.

Instagram : polisia_kostanay

Facebook: PD.Kostanay

Костанайцы могут задать интересующие вас вопросы в прямом эфире.

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