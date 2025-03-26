Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала о преимуществах внедрения системы Face ID...
27 марта в 16:00 часов в онлайн-режиме состоится отчетная встреча с населением начальника Департамента полиции Костанайской области генерал-майора полиции Ерлана Файзуллина.
Мероприятие будет транслироваться в прямых эфирах на социальных страницах ДП.
Instagram : polisia_kostanay
Facebook: PD.Kostanay
Костанайцы могут задать интересующие вас вопросы в прямом эфире.
Налоговики проверят организаторов тоев в Казахстане на предмет соответствия их доходов и расходов на торжества....
Прокуратурой Алмалинского района проведен анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов города Алматы....
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.