Костанайцы собирают вещи и деньги для семьей, чьи дома и имущество сгорели в результате пожара 9 мая

Неравнодушные горожане, как свою, восприняли беду костанайцев, дома и имущества которых пострадали во время пожара в Костанае 9 мая. Напомним, во время пожара сгорело 12 частных жилых домов на улице Набережная, пострадало 13 семей. Через волонтеров люди за день собрали уже почти полмиллиона тенге, а в благотворительный магазин принесли немало одежды, которая может понадобиться пострадавшим.



Координацией сбора необходимой помощи занимаются волонтеры общества «Прометей». Как рассказала координатор волонтерского объединения Марина Вишневская: «Мы открыли финансовый сбор с волонтерскими организациями, у нас есть инициативная группа, мы решили открыть от 2 организаций , наша и Елена и два счета на данный момент активные».

У «Прометея» уже несколько лет действует благотворительный магазин, где нуждающиеся люди могут выбрать для себя нужную им одежду бесплатно. Эти вещи приносят в магазин обычные костанайцы. Вот и сегодня они не остались в стороне, магазин принимает пакеты с одеждой для нуждающихся. А ее необходимо немало. Особенно трудно пока, отмечают волонтеры, с мужской одеждой и одеждой больших размеров.

«Пострадавшие скидывают нам размеры одежды, обуви, дальше мы планируем, распределяем то, что сегодня принесли люди. Кроме того, нужна будет и просто физическая помощь , для того, чтобы разбирать завалы после пожара. Там много работы».



Пожар на Набережной 9 мая признан ЧС городского масштаба. По предварительным данным пострадало 13 семей. Для временного размещения людей с организацией питания подготовлен профилакторий «Дружба». Для 9 школьников и студентов организовано бесплатное горячее питание, приобретены канцелярские принадлежности и одежда. Согласно официальной информации, каждой семье выплачено по 200 тыс. тенге за счет привлеченных средств. Помимо этого сейчас отдел занятости готовит выплату единовременной социальной помощи в размере 70 МРП — это 214410 тенге каждой пострадавшей семье. На объединенный волонтерский счет костанайцы собрали за один день уже полмиллиона тенге. Как отметила Марина Вишневская, эти деньги будут выплачены в равнозначных долях всем пострадавшим семьям





Адрес благотворительного магазина: Костанай, Джамбула 38 А



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.