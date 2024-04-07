Костанайцы спасают животных из затопленных мест

Видео с сотрудниками костанайского завода «AGROMASH» Павлом Ткаченко, Асланом Сыздыковым и Евгением Марченко разлетелось по соцсетям. Мужчины после оказанной помощи жителям региона, спасали тонувших собак в пригороде.

«Мы уже собирались уезжать, когда закончили помогать людям на дачных участках, но там было много собак, кто-то на привязи, кого-то сносило течением и их вой был, как по сердцу ножом. Течение реально было сильным, сносило даже нас, поэтому было принято решение оперативно съездить за лодкой, большинство удалось вытащить. Это не геройство, это человечность», — поделился главный энергетик завода Павел Ткаченко.

Завод не остался в стороне в трудные для Костанайской области дни. Заводчане выехали в зоны подтопления с оборудованием по откачке воды, теплым питанием и необходимым снаряжением. В связи чем удалось помочь в эвакуации людей, спасении имущества и животных. На данный момент завод готов оказать содействие в размещении пострадавших от паводка людей в общежитии и обеспечении горячим питании.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.