Костанайцы стали чаще жаловаться на провисшие провода. В ситуационный центр «Айкомек» на прошлой неделе поступило 26 таких жалоб.

Этот проблемный вопрос поднимается уже не в первый раз. Однако, ситуация никак не меняется. Еще в начале лета глава города Марат Жундубаев дал поручение провести обследование, и проверить, чьи провода висят на сетях. И если подключение несанкционировано, кабели обрезать и сбрасывать на землю.

Организовали в городе даже регулярный рейд, по освобождению опор, но и это должного результата не принесло. По словам представителя организации, которая обсуживает сети в городе, висящие провода принадлежат интернет провайдерам, которые подключаются незаконно. Глава города поручил навести порядок в городе, и применять жесткие меры к нарушителям.

«Если не соответствуют надо отрезать, я же сказал. Надо наводить порядок. Недавно при мне был пример такой, тянут проводок вот такой маленький, смотрю через дорогу вытягивают. Это вот так, например заказал в частном секторе себе интернет он идет и проводком подключает. И прям в дом заводит. И идет, как ему удобно по забору, по опорам, а чтобы не провисало цепляет за электрический провод», — отметил аким города Марат Жундубаев.

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