Костанайцы стали чаще жаловаться на состояние спортивных и детских площадок

С жалобами в Айкомек за прошлую неделю поступило 16 заявок, из разных частей города. Где-то в негодность пришло покрытие, на других площадках порвалась сетка рабица. Таких площадок в городе не мало.

В городском акимате сообщили, что гарантийный срок на многих объектах уже прошел. Поэтому, чтобы их отремонтировать, необходимо разыграть конкурс. Глава города отмечает, что таких проблем не было, если бы за ними следили обслуживающие организации близлежащих многоэтажек.

«Надо передавать, ОСИ, КСП, ПКСК. Не поменялась наша позиция. Кто не согласен, не надо в этих дворах ставить. Потому, что в таком состоянии мы не сможем завтра подрядчика найти. Мало того, что деньги надо выделить. Второй момент — надо молиться на того, кто выиграет и будет восстанавливать», — объяснил аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев также отметил, что в следующем году в рамках пилотного проекта территории двух школ передадут на баланс акимата. Там планируют сделать места для отдыха. Планируется провести освещение, установить скамейки, детские и спортивные площадки.

«После этого мы готовы отдать территорию образованию. Нам нужна земля, на период восстановления инфраструктуры. После, мы обратно образованию дадим, чтобы не было вопросов. Потому, что кто-то за ними должен смотреть. За этим будет смотреть школа. Мы все сделаем, все вам отдадим, а потом уже силами школы, будете смотреть», — сказал аким.

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