Костанайцы стали меньше переезжать внутри области и страны

Карантинные меры во время пандемии стали причиной снижения миграционных процессов в Костанайской области. К примеру, поменять гражданство страны на другое в этом году решилось почти в два раза меньше костанайцев, чем в 2019-ом. Приехало к нам на постоянное место жительства тоже меньшее количество людей, чем в прошлом году, сообщает alau.kz

Общая численность населения Костанайской области на 1 июля 2020 года составила 867809 человек, почти 59 процентов из этого количества — городские жители, примерно 42 процента- сельского. За эти полгода 2020-го, согласно данным статистики, в наш регион на постоянное место жительства из-за пределов Казахстана и из других областей прибыло 2494 человека, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а выбыло 4540 человек, что тоже на 34% меньше, чем в январе-июне 2019-го. по данным управления миграции, в регион прибыло по всем направлениям примерно 11 тыс. человек, в прошлом году это было 19 тыс. человек. Выбыло в этом году — примерно 12 тыс. человек, а в 2019 -ом — почти 20 тыс. человек.

«Естественно, карантин наложил определенный отпечаток, интенсивность, миграции снизилась в этом в два раза, но, тем не менее, как ив том году миграция в области показывает отрицательное сальдо, то есть выехали за пределы область чуть больше, чем прибывают. Если за 6 месяцев этого прибыло 10700, убыло на 1,5 тысячи больше»,- говорит начальник управления миграционной службы ДА Костанайской области Кайрат Дутпаев.

Основной миграционный обмен в Костанайской области во внешней миграции происходит с государствами СНГ. 95,4% иммигрантов прибыли из стран СНГ, 90,6% эмигрировали в эти страны. Выезд на ПМЖ за эти полгода оформили почти 1, 5 тыс. человек — это в половину меньше прошлого показателя. А вот количество разрешений для постоянного проживания иностранцев на территории Костанайской области за эти полгода выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было 418 , стало 534.

«За 6 месяцев прибыло больше 500 граждан, 90 процентов наши бывшие граждане получив гражданство и вернулись сюда в рамках Евразсоюза, может работать, сейчас проще получить вид на жительство, проживать. За прошедший период года 418 прибывших — 534 за этот год, сейчас тем более те, кто имеет право свободно пересекают границу»,- сказал Кайрат Дутпаев.

Меньше в этом году стали переезжать и костанайцы внутри области. Здесь число по сравнению с январем-июнем 2019 года уменьшилось на почти в два раза, поменять место своего жительства в этом году решилось примерно 9 тысяч человек, в прошлом 16 тысяч. Больше всего приехало людей в Костанай, Костанайский район и Рудный.

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