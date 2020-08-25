Костанайцы стали победителями международного фестиваля

Участники костанайских творческих коллективов смогли поучаствовать в международном онлайн-фестивале. Конкурс украинской песни, который состоялся в Челябинске, принес нашему городу сразу несколько призовых мест, а коллективам новый опыт выступлений на расстоянии, передает alau.kz

Аплодисменты коллективам во время вручения грамот должны были быть еще громче, а принимать свою награду победители международного творческого фестиваля могли бы на сцене при свете софитов. И не в Костанае, а в Челябинске — месте проведения конкурса. Но 2020-й год распорядился иначе. Творческие коллективы города привыкают к новой для себя реальности. Ее уже испытали на себе представители украинской культуры.

«Фестиваль-конкурс украинской песни состоялся буквально недавно. Он прошел в формате онлайн. Были где-то какие-то сложности в этом. После того как мы сняли свои песни, отправили на конкурс и увидев такие замечательные результаты все были счастливы, довольны»,- рассказала Светлана Обухова, руководитель ансамбля славянской и казачьей песни «Раздолица».

Первое место в двух номинациях и еще одно второе — это действительно замечательный результат коллектива. Особенно учитывая, что участников на международном фестивале собралось 300 человек. Это были и коллективы, и сольные исполнители. Все они отправляли видеозаписи своих выступлений на фестиваль «Радянска Украина 2020». От Костаная ее участниками стал и еще один коллектив — ансамбль песни «Лира», который тоже стал победителем.

«Честно сказать мы к этим наградам уже привыкли. Потому что мы почти ежегодно, когда проводится республиканский фестиваль, мы себя уже зарекомендовали неплохо и к таким наградам привыкли. Но все равно приятно»,- сказала Любовь Фролова, руководитель ансамбля украинской песни «Лира».

А вот кому этот конкурс оказался в новинку, так это молодой девушке Милине. Ей 21 год и она посещает этнический центр в Доме Дружбы уже пять лет. Но лишь теперь впервые решилась принять участие в фестивале, посвященном родной для нее культуре. И не зря.

«Стихотворение мое называлось «Украина», то есть я рассказывала о своей родине, как сильно я ее люблю. И меня жюри конкурса отметили. После мне позвонили из Дома Дружбы и сказали, что у меня призовое место второе. Участие в данных конкурсах самой главной целью является не показать свои таланты, а показать толерантность и уважение к другим народам»,- поделилась Милина Третьяк, участница фестиваля.

С этой целью помощь в участии в конкурсе представителям украинской культуры оказал Дом Дружбы. Участие коллективов в фестивале приурочили к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана.

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