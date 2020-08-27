Любой посетитель теперь может отправить информацию о нарушении санитарных норм в магазине, кафе или любом другом бизнес-объекте в Казахстане. Функция общественного контроля доступна на портале www.InfoKazakhstan.kz. Но сообщить о нарушениях можно только при условии, если у человека на телефоне будет установлена прогрограмма — сканер для считывания QR-кода. Такой код есть на акте соответствия санитарным нормам, который сейчас в режиме карантина выдаётся каждому бизнес-объекту, сообщает alau.kz

Костанайцы теперь могут контролировать соблюдение санитарных норм на бизнес-объектах. Для этого людям нужно иметь две основные возможности — это скачать на телефон любой сканер QR-кода, которые доступны бесплатно на Play Market, например, и отсканировать с его помощью код, который находится на акте соответствия санитарным нормами бизнес-объекта. Напомним, что этот акт на возобновление своей работы после карантинного закрытия должны иметь все бизнесмены.

«Любой потребитель , посетитель заведения, где есть акт соответствия санитарным правилам, при наличии на смартфоне программы — считывания кодов , переходим на сайт Инфоказахстан, там две надписи — акт и подать жалобу»,- сказал начальник отдела нефинансовой поддержки палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Функция общественного контроля доступна на портале www.InfoKazakhstan.kz. Именно сюда отправляется информация о нарушении санитарных норм в магазине, кафе или любом другом бизнес-объекте. Но при этом костанайцев призывают быть ответственными за присланную жалобу — она должны соответствовать действительности. Самих же бизнесменов в палате предпринимателей просят соблюдать санитарные нормы, от которых сейчас зависит, будут ли они дальше работать и получать доход.

«Для серьезных предпринимателей, которые были ограничены в работе длительное время, не имели возможности получать прибыль. Соблюдение тех требований, которые СЭС рекомендует, они обязательны для самого бизнеса, чтобы им не прекратить работать»,- пояснил Роберт Юсупов.

По данным палаты предпринимателей Костанайской области, реагировать на жалобы будут представители санслужбы, а бизнесменам в палате рекомендуют по всем фактам незаконных действий со стороны членов проверочных групп сообщать на номер контакт-центра Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» -1432.

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