Костанайцы тратят до 30 тысяч тенге в месяц на кофе: что говорят врачи





Кофе давно перестал быть экзотическим напитком и стал частью повседневной жизни многих казахстанцев. Если в мире его история насчитывает несколько столетий, то настоящий кофейный бум в Казахстане начался уже в годы независимости. В 1990-х и особенно в 2000-х годах в Алматы, Астане и других крупных городах стали активно открываться первые кофейни. Сегодня человека со стаканом кофе в руках можно встретить практически на каждом шагу.

Кофе стал частью повседневной жизни

О растущей популярности напитка говорит и бариста одной из кофеен Костаная Максим Фёдоров. По его словам, ежедневно заведение посещают от 50 до 80 человек, а некоторые постоянные клиенты заходят за кофе по несколько раз в день.

Большинство посетителей предпочитают сладкие кофейные напитки с сиропами и различными добавками. Популярностью пользуются латте, капучино и холодные кофейные напитки. Есть и те, кто выбирает более крепкие варианты — американо, фильтр-кофе или эспрессо.

У любителей кофе даже появились собственные традиции. Например, так называемый «денежный четверг», когда в напиток добавляют корицу, считая это своеобразным ритуалом для привлечения финансового благополучия.

Что говорят врачи

Вместе с тем врачи напоминают, что чрезмерное употребление кофе может негативно сказаться на здоровье. Как отмечает врач ЗОЖ Костанайской поликлиники №4 Екатерина Шаменова, особую нагрузку на организм создают сладкие кофейные напитки с сиропами и сливками.

По словам специалиста, злоупотребление кофе может привести к повышению кислотности желудка, появлению изжоги и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, избыток кофеина способен повышать уровень тревожности и негативно влиять на эмоциональное состояние человека.

Оптимальной нормой медики называют две чашки кофе в день без калорийных добавок, жирных сливок и большого количества сахара.

Влияние на бюджет

Еще один аспект — финансовый. Если ежедневно покупать в кофейне средний капучино только по будням, за месяц расходы могут составить от 25 до 30 тысяч тенге. Поэтому специалисты советуют соблюдать меру не только ради здоровья, но и ради собственного бюджета.

При этом врачи отмечают, что альтернативой кофе могут стать зеленый чай, ягодные смузи и другие напитки, которые помогут взбодриться и разнообразить рацион в летний период.

Лжеинвесторы оставили жителя Лисаковска без 13 миллионов тенге Житель Лисаковска лишился более 13 миллионов тенге, поверив обещаниям высокого дохода от инвестиций. По данному...

Добрался на поезде: Разыскиваемый несовершеннолетний найден в Костанайской области В результате проведенных поисковых мероприятий несовершеннолетний был найден сотрудниками полиции совместно с волонтерами в поселке...