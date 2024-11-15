Костанайцы требуют вернуть деньги за мусор: тариф «Тазалык 2012» снова в суде

В Костанае через суд требуют провести перерасчет тарифа на вывоз мусора для компании «Тазалык 2012». Поводом стали обращения 22 жителей в Департамент торговли и защиты прав потребителей.

Напомним, в 2025 году по решению депутатов костанайского маслихата тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов вырос сразу на 53%. Позже прокуратура внесла протест, а суд признал новые расценки незаконными и отменил решение маслихата.

Почему требуют перерасчет

Несмотря на то, что тарифы уже вернули к прежнему уровню, департамент подал иск с требованием перерасчета. Ведомство считает, что его должны производить с момента отмены тарифа, а не с даты последнего решения апелляционной инстанции — 4 февраля 2026 года.

Речь в иске идет только о физических лицах.

Что говорят в департаменте

По словам заместителя руководителя департамента Асем Нургали, после обращений граждан специалисты изучили ситуацию, включая информацию на сайте компании и публикации в СМИ.

«На официальном сайте ТОО „Тазалык 2012“ была размещена информация о возврате к прежнему тарифу с 4 апреля 2026 года. При этом за период с 1 января 2025 года по 3 февраля 2026 года вопрос о перерасчете не поднимался», — отметила она.

Подобные случаи уже были

В департаменте подчеркнули, что подобная практика уже применялась. В прошлом году в микрорайоне Береке более 2000 потребителей остались без горячей воды. После обращения жителей ведомство инициировало судебный иск, в результате чего подачу услуги восстановили, а котельную передали в ГКП «КТЭК».

Судебный процесс начался

Дело о перерасчете тарифа за почти год сейчас рассматривается в специализированном межрайонном экономическом суде. Первое заседание прошло 9 апреля.

В качестве третьих лиц к процессу привлечена городская прокуратура.

